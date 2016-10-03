"Стереть с лица земли": в РФ обвинили в экстремизме блогера, который поддержал действия Путина в Сирии

Российский блогер Антон Носик был признан виновным в экстремизме и оштрафован на 500 тысяч рублей за экстремизм из-за публикации записи в ЖЖ под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Такое решение вынес Пресненский суд Москвы, сообщает "Медуза".

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В своем сообщении Носик одобрил бомбардировки Сирии и сравнил эту страну с нацистской Германией.

Сторона обвинения утверждала, что Носик "имел умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку".

Блогер отказался признать себя виновным. В последнем слове он попросил суд либо оправдать его, либо приговорить к реальному сроку. Носик отметил, что никто не попытался добиться удаления записи. Прокурор требовал для обвиняемого два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в посте Антона Носика от 1 октября 2015 года, на следующий день после начала российской военной операции в Сирии. Дело возбудили в ноябре 2015 года.