В ООН призвали прекратить "ад наяву" в осажденном Алеппо

Постоянные обстрелы и бомбардировки превратились для жителей подконтрольной оппозиции восточной части сирийского Алеппо в "ад наяву". Об этом заявил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен O'Брайен, передает Русская служба ВВС.

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Он также призвал воюющие стороны дать возможность эвакуировать сотни людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

"Меня очень беспокоит беспощадный обстрел восточной части Алеппо. Беспорядочные бомбардировки и обстрелы, шокирующие и безжалостные, убивают и калечат мирных жителей с жестокостью, которую не может и не должен переживать человек", - сказал O'Брайен.

Он заявил, что больницы и вся система медицинской помощи в восточной части города фактически уничтожены.

Ранее сообщалось, что в субботу по меньшей мере две бочковые бомбы попали в крупнейшую больницу в контролируемой повстанцами части Алеппо, госпиталь в третий раз за несколько дней подвергся обстрелу. Сейчас его работа остановлена полностью.

В Центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщают, что войска Асада при поддержке российской авиации продолжили наступление на районы города, которые находятся под контролем повстанцев. Ночью по позициям повстанцев были нанесены массированные авиаудары. Позже правительственная армия предложила повстанцам в обмен на гарантии безопасности уйти из восточной части Алеппо.

Как известно, последние четыре года Алеппо, второй по величине город Сирии, разделен примерно пополам: западную часть контролируют силы сирийского лидера Башара Асада, восточную - его противники.

В Центре мониторинга соблюдения прав человека сообщают о массированных и кровавых бомбардировках российской авиацией восточной части города. Также активисты публиковали свидетельства использования там противобункерных и кассетных боеприпасов.

Ранее Совет сотрудничества арабских государства Персидского залива призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Алеппо, чтобы остановить бомбардировки города, которые приводят к жертвам среди мирного населения.