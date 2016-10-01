Шимон Перес не позволил Нетаньяху начать войну с Ираном - СМИ

Об этом пишет Jerusalem Post, отмечая, что об этом израильский лидер сказал эксклюзивно изданию еще два года назад во время интервью, передает ZN.ua.

Журналисты издания встретились с ним в Peres Center for Peace в Яффе 24 августа, 2014 года.

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На просьбу назвать свой самое большое политическое достижение, Перес ответил: "Я не позволил Нетаньяху атаковать Иран".

"Я не хочу вдаваться в детали, но я могу сказать, что он был готов начать атаку, и остановил его. Я сказал ему, что последствия будут катастрофическими", - добавил Перес.

При этом, он запретил изданию публиковать это его признание до его смерти.

Как сообщал УНИАН, Перес умер в ночь на 28 сентября на 94-м году жизни.

Шимон Перес занимал почти все главные государственные посты в Израиле: отработал два срока на посту премьер-министра, несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. С 2007 по 2014 год Перес занимал пост президента страны.