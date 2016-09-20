Гуманитарный конвой попал под авиаудар в Сирии, есть погибшие

Об этом сообщает Reuters.

Как минимум 18 из 31 грузовиков пострадали в ходе обстрела в Сирии. Сообщается, что в результате нападения погибли 14 волонтеров "Красного полумесяца".

Согласно сообщению Сирийского мониторингового центра, авиаудары были совершены или сирийскими или российскими самолетами, а всего с момента заявления о прекращении перемирия в Алеппо было совершено 35 авиаударов.

Читайте такжеООН: число жертв среди населения Сирии сократилось уже за первые сутки перемирия

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что конвой доставлял помощь 78 тысячам жителей в труднодоступный город Урм аль-Кубра. По их данным, город и склад «Красного полумесяца» также были обстреляны.

Как сообщили источники Reuters, конвой был обстрелян 5 ракетными ударами на стоянке в центре "Красного полумесяца", расположенного в городе Урм аль-Кубра.

Как сообщал УНИАН ранее, командование сирийской армии заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.