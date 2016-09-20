Атака на гуманитарную колонну в Сирии: США возмущены, в ООН заговорили о военном преступлении (фото)

США возмущены нападением на гуманитарный конвой в районе сирийского города Алеппо, вследствие которого, по данным наблюдателей, погибли 12 мирных граждан. Об этом пишет ВВС.

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"Пункт назначения этого конвоя был известен сирийскому режиму и России. Сотрудники гуманитарных организаций были убиты при попытке предоставить помощь сирийскому народу", - подчеркнул спикер Госдепа США Джон Кирби.

Также в США заявили, что "пересмотрят возможности" последующего сотрудничества с Россией, которая поддерживает режим Асада.

"Мы не знаем, можно ли еще что-либо (договоренности по Сирии между США и РФ - УНИАН) спасти. В данный момент россияне должны очень быстро продемонстрировать серьезность намерений, потому что иначе нечего будет продлевать и нечего спасать", – сказал ВВС на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник.

Наблюдатели из сирийской Обсерватории по правам человека сообщили, что авиаудар нанесли российские или сирийские самолеты. Они добавили, что вследствие атаки погибли сирийские волонтеры и водители Красного Полумесяца. Они должны были доставить помощь 78 тысячам жителей Алеппо.

По словам активистов, колонну разбомбили через несколько часов после того, как сирийская армия заявила о выходе из перемирия.

В ООН также подтвердили информацию о нападении на гуманитарную колонну возле подконтрольного сирийским повстанцам города Урум аль-Кубра.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано преднамеренным, его приравняют к военному преступлению. По его словам, пострадали как минимум 18 из 31 грузовика.

Очевидец произошедшего рассказал Reuters, что по машинам, которые были припаркованы у одного из офисов Сирийского Красного Полумесяца, было нанесено 5 ударов.

Как сообщал УНИАН ранее, Гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.