Тайный эксперимент подтвердил причастность российского "Бука" к крушению MH17 - СМИ

Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf, передает ТСН.

По данным издания, эксперименты показали, что самолет был сбит российской ракетной установкой "Бук".

Информацию о том, что в Финляндии действительно проводились такие эксперименты, подтвердили премьер-министр страны Юха Сипиля и глава комиссии по иностранным делам Матти Ванханен.

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"Между Финляндией и Голландией есть двустороннее соглашение об оказании правовой помощи. В Голландии идет следствие касательно малазийского самолета и одной из версий является использование ракет "Бук". В Финляндии имеются вышедшие из эксплуатации ракеты, и какие-то технические эксперименты на них проводились. Детали технических вопросов мне неизвестны", - рассказал Ванханен финляндскому изданию Yle.

Премьер Финляндии Сипиля в свою очередь рассказал, что голландцы направили запрос об эксперименте в Центральную криминальную полицию, которая впоследствии дала на него положительный ответ.

Голландский журналист Йорн Йонкер, который первым сообщил о ракетных экспериментах в Финляндии, говорит, что тесты были засекречены из-за чувствительности финско-российских отношений, а также из-за опасения, что Россия может оказать давление на власти этой страны.

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Журналист рассказал, что проведенные в Финляндии эксперименты показывают, что самолет MH17 был сбит ракетой "Бук" новейшего образца, произведенной в России.

"Результаты тестов показывают, что речь идет о ракете российского производства. Все ракеты "Бук" изготовлены в России. Некоторые из них остались в Украине. Но ракета, которой сбили лайнер, является российской ракетой нового образца. Поэтому, она прибыла из России в Украину незадолго до катастрофы", - сказал Йорн Йонкер.