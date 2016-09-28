Тайный эксперимент подтвердил причастность российского "Бука" к крушению MH17 - СМИ
Международная группа по расследованию катастрофы самолета МH17 провела в Финляндии секретный ракетный эксперимент, целью которого было выяснить, какой ракетой был сбит лайнер.
Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf, передает ТСН.
По данным издания, эксперименты показали, что самолет был сбит российской ракетной установкой "Бук".
Информацию о том, что в Финляндии действительно проводились такие эксперименты, подтвердили премьер-министр страны Юха Сипиля и глава комиссии по иностранным делам Матти Ванханен.
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"Между Финляндией и Голландией есть двустороннее соглашение об оказании правовой помощи. В Голландии идет следствие касательно малазийского самолета и одной из версий является использование ракет "Бук". В Финляндии имеются вышедшие из эксплуатации ракеты, и какие-то технические эксперименты на них проводились. Детали технических вопросов мне неизвестны", - рассказал Ванханен финляндскому изданию Yle.
Премьер Финляндии Сипиля в свою очередь рассказал, что голландцы направили запрос об эксперименте в Центральную криминальную полицию, которая впоследствии дала на него положительный ответ.
Голландский журналист Йорн Йонкер, который первым сообщил о ракетных экспериментах в Финляндии, говорит, что тесты были засекречены из-за чувствительности финско-российских отношений, а также из-за опасения, что Россия может оказать давление на власти этой страны.
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Журналист рассказал, что проведенные в Финляндии эксперименты показывают, что самолет MH17 был сбит ракетой "Бук" новейшего образца, произведенной в России.
"Результаты тестов показывают, что речь идет о ракете российского производства. Все ракеты "Бук" изготовлены в России. Некоторые из них остались в Украине. Но ракета, которой сбили лайнер, является российской ракетой нового образца. Поэтому, она прибыла из России в Украину незадолго до катастрофы", - сказал Йорн Йонкер.