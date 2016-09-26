Сидел и управлял в своем Porsche: в Варшаве арестовали россиянина за запуск беспилотника над зданием правительства

Об этом сообщает телеканал TVP.

Гражданин России был арестован, он обвиняется в нарушении авиационного законодательства Польши.

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"Он сидел в Porsche Cayenne на улице Багатела. Машина была с российскими номерами, он показал российские документы", - сказал источник телеканала.

Сейчас следователи пытаются выяснить цель запуска беспилотника и какие материалы собирал мужчина.

Отмечается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.