Сидел и управлял в своем Porsche: в Варшаве арестовали россиянина за запуск беспилотника над зданием правительства
15:51, 26 сентября 2016Мир
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Полиция выясняет цель запуска беспилотника и какие материалы собирал мужчина.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. / wikipedia.org
Об этом сообщает телеканал TVP.
Гражданин России был арестован, он обвиняется в нарушении авиационного законодательства Польши.
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"Он сидел в Porsche Cayenne на улице Багатела. Машина была с российскими номерами, он показал российские документы", - сказал источник телеканала.
Сейчас следователи пытаются выяснить цель запуска беспилотника и какие материалы собирал мужчина.
Отмечается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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