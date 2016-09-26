СБУ задержала мужчину, который призывал к созданию "полесской народной республики"

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления СБУ в Ривненской области Инна Илючок, в листовках, которые злоумышленник пытался распространять среди жителей северных районов Ривненской области, были призывы к ликвидации украинской государственности, созданию на территории Украины независимого государственного образования так называемой «полесской народной республики», организации массовых беспорядков.

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Следственным отделом Управления СБ Украины в Ривненской области 23 сентября открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Сепаратисту сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.