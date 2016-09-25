Сирийская оппозиция выступила с заявлением: мирные переговоры бессмысленны из-за России

В заявлении сил, опубликованном в Аммане, говорится, что за последние дни в результате беспрецедентной кампании авианалетов погибли десятки мирных жителей, сообщает Русская служба ВВС.

В этих условиях повстанцы, пользующиеся поддержкой Турции, арабских государств Персидского залива и западных стран, считают процесс переговоров, которые ведутся под эгидой ООН с участием США и России, бессмысленным.

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В заявлении также указывается, что повстанцы не могут согласиться на роль России в качестве спонсора переговоров, поскольку она является союзником режима Асада, совершающего преступления против собственного народа.

Оппозиция обвиняет сирийскую армию, опирающуюся на российскую поддержку, в применении напалма и химического оружия.