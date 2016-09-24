По меньшей мере 90 человек погибли во время массированных авиаударов по Алеппо

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По имеющимся данным, 30 погибших - гражданские лица, среди них есть дети. В ходе авианалетов сирийской авиации, поддерживаемой российскими силами, ущерб нанесен зданиям, где размещались службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого пострадали подземные убежища.

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Местный волонтер Ибрагим аль-Хадж рассказал, что гражданским негде было спрятаться от авиаударов. Большинство людей просто скрывались в своих домах. Сирийское правительство в своем официальном заявлении накануне предупредил о планах начала сухопутного наступления на город, посоветовав жителям восточной части, которую контролируют повстанцы, спасаться бегством в западные кварталы, находящиеся под контролем сирийской армии.

По сообщениям информагентств, которые ссылаются на свидетельства местных, в ходе авиаударов по Алеппо использовались зажигательные снаряды и кассетные бомбы.

По оценкам ООН, на подконтрольной повстанцам территории находятся как минимум 250 тысяч гражданских. "Ничего из того, что режим (президента Башара Асада - Ред.) говорит о (гуманитарных - Ред.) коридорах, не соответствует действительности. Ничего. Как мы можем передвигаться по улицам, если не чувствуем себя в безопасности", - цитирует dpa местного жителя Мустафу.

Между тем, дипломатические усилия остановить кровопролитие пока далеки от успеха. Госсекретарь США Джон Керри, который в пятницу провел очередные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявил о "малом прогрессе" в преодолении разногласий.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть возобновлено действие перемирия, Лавров посоветовал "спросить об этом у американцев". Он также ожидает, что американская сторона применит свое влияние на оппозиционные группы в Сирии. Глава российской дипломатии также заявил, что у Москвы отсутствует "план Б" по Сирии и назвал "грязной игрой" попытки "спекулировать на гуманитарных аспектах кризиса".

В то же время посол Сирии при ООН заявил журналистам, что новые переговоры по мирному урегулированию в Сирии в октябре не состоятся.