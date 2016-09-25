Массовые протесты в США: полиция опубликовала видео убийства афроамериканца

Власти города Шарлотт американского штата Северная Каролина опубликовали видео убийства полицейскими афроамериканца Кейта Ламонта Скотта, сообщает AP. Инцидент фиксировал видеорегистратор автомобиля и нательная камера полицейских.

Шеф городской полиции утверждал, что видео будет служить доказательством правомерности действий силовиков. По его словам, полицейские открыли огонь только когда убедились, что Скотт вооружен.

Видео было обнародовано с санкции губернатора штата Пэта Макрори. Мэр Шарлотт Дженнифер Робертс также выступила за публикацию записи.

Ранее шеф полиции говорил, что распространение видеозаписи убийства может повлечь за собой беспорядки, передает Slon.ru.

Полицейские застрелили Скотта 20 сентября. Они проводили плановый рейд на северо-востоке Шарлотт, когда увидели, выходящего из своего автомобиля афроамериканца, предположительно державшего в руках пистолет. Полицейские решили открыть огонь, поскольку мужчина, по их оценке, «представлял непосредственную угрозу» для их безопасности.

После известия о смерти Скотта в Шарлотт и других городах Северной Каролины начались массовые протесты. Губернатор штата объявил в городе чрезвычайное положение и распорядился мобилизовать национальную гвардию.