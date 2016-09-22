Из-за "афроамериканских" беспорядков в Шарлотт ввели чрезвычайное положение (фото)

Как сообщает Reuters, решение принято губернатором штата. В Шарлотт направляются подразделения Нацгвардии для помощи полиции в восстановлении и поддержании порядка.

В результате столкновений один человек был тяжело ранен и находится в критическом состоянии, хотя полиция изначально сообщила о его смерти.

Власти города же заявили, что перестрелка произошла между двумя гражданскими, без участия полиции. Однако один из полицейских при этом получил травмы в ходе протестов.

Читайте такжеТрамп обратился к чернокожим избирателям словами "что вам терять?"

По словам начальника полиции Шарлотт, правоохранители "были очень терпеливы", но протестующие стали очень агрессивными, бросали в них бутылки, так что "пришо время, чтобы восстановить порядок".

Мирная акция протеста переросла в насилие после того, как несколько сотен протестующих прошли по центру города с короткими остановамки у "черной" церкви, полицейского управления и крупного развлекательного центра.

Когда они подошли к центральному перекрестку города, протестующие столкнулись с колонной патрульных машин и офицеров полиции и начали их окружать.

В итоге полиция применила резиновые пули, перцовый аэрозоль, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые начали закидывать полицию фейерверками и мусором.

Демонстранты при этом были замечены за разграблением пары магазинов, а также разбили стекла в соседней гостинице.

Читайте такжеВ Чикаго полицейский выпустил 16 пуль в чернокожего подростка, город охватили протесты (фото, видео)

Напомним, беспорядки в Шарлотт вспыхнули из-за убийства 20 сентября 43-летнего чернокожего Кита Ламонта Скотта. Он был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице. В полиции утверждают, что Скотт нес пистолет и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако родственники заявили СМИ, что в руках у него была книга, а не оружие.

Беспорядки в Шарлотт начались спустя день после того как полицейские города Талса в Оклахоме признали, что застреленный ими 16 сентября чернокожий Теренс Кратчер был безоружен.