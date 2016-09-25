Стрельба в американском Балтиморе: ранены восемь человек

Жизни раненых ничто не угрожает, написал в своем Twitter пресс-секретарь полиции штата Ти Джей Смит, передает РБК.

По факту стрельбы проходят три подозреваемых, один из них был вооружен обрезом, двое других пистолетами.

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Среди пострадавших, как пишет Смит, оказались отец и дочь.

Полиция штата в ближайшей время должна провести пресс-конференцию.

3 suspects, one w/ shotgun, 2 w/ handguns. Among Vic's father and daughter (3y/o). Suspects fled on foot. — T.J. Smith (@TJSmithMedia) September 25, 2016

Стрельба произошла около 21:00 (4:00 по Киеву - Ред.) на Гринмаунт-авеню и Ист Престон Стрит. Подозреваемых задержать не удалось.

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