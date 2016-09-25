Стрельба в американском Балтиморе: ранены восемь человек

06:28, 25 сентября 2016
Мир
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Полиция штата США Балтимор сообщила о восьми раненых в ходе стрельбы на востоке штата.

REUTERS

Жизни раненых ничто не угрожает, написал в своем Twitter пресс-секретарь полиции штата Ти Джей Смит, передает РБК.

По факту стрельбы проходят три подозреваемых, один из них был вооружен обрезом, двое других пистолетами.

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Среди пострадавших, как пишет Смит, оказались отец и дочь.

Полиция штата в ближайшей время должна провести пресс-конференцию.

Стрельба произошла около 21:00 (4:00 по Киеву - Ред.) на Гринмаунт-авеню и Ист Престон Стрит. Подозреваемых задержать не удалось.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре венгерской столицы Будапеште возле торгового центра прогремел мощный взрыв, два человека получили травмы.

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