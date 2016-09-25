В столице Венгрии прогремел мощный взрыв (фото, видео)
02:10, 25 сентября 2016Мир
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В центре венгерской столицы Будапеште возле торгового центра прогремел мощный взрыв.
В Будапеште прогремел взрыв / @ofirzarfatinews/Twitter
Два человека получили травмы, передает Index.
По сообщениям СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии 200 метров от эпицентра события. Кроме того, в зданиях вокруг повылетали стекла.
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К месту происшествия сразу прибыли полицейские, спасатели и медики.
Сейчас центральные улицы перекрыты, там исследуют местность на наличие взрывчатки.
Пока официальных сообщений нет, было ли событие терактом. Местные СМИ пишут, что произошла утечка газа.
#Budapest no idea wht happened ..I just heard a big explosion pic.twitter.com/JwVntJ5MJ2— C Rohit Anand Singh (@rohit12ras) September 24, 2016
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