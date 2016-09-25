В столице Венгрии прогремел мощный взрыв (фото, видео)

Два человека получили травмы, передает Index.

По сообщениям СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии 200 метров от эпицентра события. Кроме того, в зданиях вокруг повылетали стекла.

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К месту происшествия сразу прибыли полицейские, спасатели и медики.

Сейчас центральные улицы перекрыты, там исследуют местность на наличие взрывчатки.

Пока официальных сообщений нет, было ли событие терактом. Местные СМИ пишут, что произошла утечка газа.