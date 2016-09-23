Будущий глава Стратегического командования США назвал Россию наибольшей угрозой для США

Об этом сообщает «Голос Америки».

Если его кандидатура будет одобрена Сенатом, Гайтен, который сейчас возглавляет Космическое командование ВВС, станет главой Стратегического командования, которое отвечает за ядерные и космические силы, а также за борьбу с оружием массового поражения.

«С моей точки зрения, Россия является наиболее серьезной угрозой, за ней с небольшим отставанием следует Китай, но наиболее вероятная угроза, что вызывает наибольшее беспокойство, исходит от Северной Кореи, а также от Ирана», - сказал Гайтен, выступая в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил.

По его словам, Россия и Китай наращивают потенциал, нацеленный против американских интересов в космосе, которые играют ключевую роль в обеспечении военного превосходства, которым сейчас обладают США.

Читайте такжеЕсли президентом станет Клинтон: экс-посол США в РФ прокомментировал возможность поставок Украине оружия

«Мы не только должны быть готовы отреагировать, но и должны создать более устойчивую систему национальной безопасности в космической сфере», – резюмировал генерал Джон Гайтен во время слушания в Сенате.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства обороны США Эштон Картер заявил, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине оборонного и летального вооружения. По его словам, предоставление этой помощи зависит от выполнения Россией Минских договоренностей.