Süddeutsche Zeitung: ЕС опасается массового бегства из Египта

Об этом пишут Нико Фрид и Пауль-Антон Крюгер в статье "ЕС опасается массового бегства из Египта", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Лодка перевернулась, потому что была переполнена. 163 человека удалось спасти, но, по словам выживших, на борту было 500 человек. Многие из них теснились в закрытом грузовом отделении. Это вызывает опасения, что число погибших значительно выше.

Египет – вторая после Ливии страна происхождения иммигрантов, которые через Средиземное море хотят попасть в ЕС. По данным правительства Германии, каждый десятый начинает свой путь здесь. По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2016 году в Италию, страну назначения лодки, в общей сложности, прибыло 130 000 мигрантов.

Только за последние две недели вооруженные силы Египта, по их собственным данным, задержали пять лодок, которые перевозили 900 человек.

Большинство мигрантов прибыли из Эритреи, Судана, Нигерии и других стран Африки к югу от Сахары. Но резко возросло и число египтян, готовых отправиться в такую опасную дорогу, которая длится от семи до десяти дней. В 2016 году в Италию прибыло 3800 египтян. Среди них много несовершеннолетних, у которых больше шансов остаться.

Президент Европарламента Шульц хочет такого же соглашения, как с Турцией

Впервые с 2011 года Египет снова оказался в первой десятке стран происхождения. Правительство ФРГ и ЕС все больше обеспокоены тем, что в будущем из Египта может прибывать все больше беженцев, прежде всего, если ухудшится экономическое положение 92 миллионов жителей этой страны.

Президент Европарламента Мартин Шульц (СДПГ) предложил заключить с Египтом такое же соглашение, как с Турцией. "Мы должны пойти на это", - сказал он газете "Süddeutsche Zeitung".

Защита беженцев и борьба с незаконной транспортировкой людей должны быть приоритетом. Канцлер Ангела Меркель назвала сделку с Турцией "образцом" для такого соглашения с Египтом и другими странами Северной Африки.

Шульц также отметил, что соглашение между ЕС и Турцией показало возможность такого сотрудничества, без нарушения своих принципов. В отношении Египта, сказал он, такое сотрудничество должно быть "всеобъемлющим". Нельзя выделять финансовую помощь в виде кредита от Международного валютного фонда (МВФ), и отказываться от сотрудничества в вопросе миграции.

Египет надеется на получение кредита в двенадцать миллиардов долларов. Его должен одобрить МВФ, в котором большое влияние имеют страны ЕС. Президент Абдель Фаттах аль-Сиси объявил о планах ужесточить законы, направленные на борьбу с нелегальной транспортировкой людей и нелегальной миграцией; парламент будет обсуждать этот вопрос на новой сессии в октябре.