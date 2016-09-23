Associated Press опубликовало текст соглашения США и России по Сирии

Агентство Associated Press в четверг, 22 сентября, опубликовало текст российско-американское соглашение по сирийскому урегулированию, которое было достигнуто 9 сентября 2016 года по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепа Джона Керри.

По утверждению агентства, которому удалось получить копию данного документа, на нем стоит пометка времени 9 сентября 22:00, передает РБК.

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Текст опубликованного документа озаглавлен как «Сокращение насилия, восстановление доступа и создание совместного имплементационного центра». В нем пять пунктов, некоторые из которых имеют свои подпункты.

В первом пункте речь идет об установлении режима прекращения огня в Сирии на 48 часов. Во втором пункте сказано о том, что при соблюдении этого условия режим должен быть продлен на срок, согласованный сторонами конфликта.

Третий пункт посвящен отводу войск от дороги Кастелло в Алеппо. Четвертый пункт соглашения оговаривает ограничения на полеты авиации сирийской армии над территориями, подконтрольными оппозиции. В пятом пункте речь идет о создании совместного имплентационного центра.

Как сообщал УНИАН ранее, командование сирийской армии заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.