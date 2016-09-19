Войска Асада вышли из перемирия из-за нарушения "режима тишины"

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сирийское государственное агентство Сана.

"Верховное командование Армией и Вооружёнными силами САР заявило, что объявленный 12 сентября на основе российско-американских договорённостей режим прекращения боевых действий (РПБД) завершён. Предполагалось, что РПБД даст реальный шанс для прекращения кровопролития, однако, "террористические группировки" проигнорировали соглашение, не исполнив ни одного из его пунктов, и нарушили "режим тишины" более 300 раз", - говорится в распространенном агентством коммюнике сирийского командования.

Ранее о возможности прекращения перемирия заявляли в министерстве обороны России.

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"Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным", - начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской в понедельник.

"Сирийская Арабская армия полна решимости продолжать выполнение своего национального долга по борьбе с терроризмом до восстановления безопасности и стабильности на всей территории Сирии", - резюмировали в командовании армии Башара Асада.

Россия 17 сентября обвинила авиацию коалиции под руководством США в налете на войска президента Сирии Башара Асада. Москва утверждала, что в нем участвовали два истребителя F-16 и два штурмовика A-10. По данным России, в результате погибли не менее 60 военнослужащих.

В Вашингтоне заявили, что удар планировалось нанести по позициям экстремистской группировки "Исламское государство". Пентагон утверждает, что прекратил операцию, как только узнал от России, что реальной целью удара стали сирийские военные.

Соглашение о прекращении огня между США и Россией вступило в силу в прошлый понедельник, однако важные пункты этих договоренностей - в частности, доставка гуманитарной помощи - до сих пор не приведены в действие.