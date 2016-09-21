В США снова вспыхнули беспорядки из-за убийств полицейскими безоружных афроамериканцев (фото)
По меньшей мере 12 полицейских были ранены во время беспорядков после убийства полицией чернокожего мужчины в городе Шарлотт в Северной Каролине, днем ранее протесты из-за подобного инцидента прошли в Оклахоме.
Протестующие повредили полицейские машины возле здания, где произошла стрельба. Одному из полицейских бросили камень в лицо, сообщает Русская служба Би-би-си.
Во вторник 20 сентября 43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице.
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В полиции утверждают, что Скотт нес оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако родственники заявили местным СМИ, что в руках у него была книга, а не оружие.
Возмущенные инцидентом люди перекрыли улицы города. Как сообщают местные СМИ, полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом.
Полицейские, застрелившие Скотта, искали другого подозреваемого в многоквартирном доме, заявил представитель полиции Кит Тритли.
Они увидели Скотта, выходящего из машины с пистолетом, а затем садящегося обратно, заявил он. Когда полицейские подошли, Скотт снова вышел из машины с оружием, и они открыли огонь.
Офицер Брентли Винсон, застреливший Скотта, в соответствии с правилами был отправлен в административный отпуск.
Женщина, которая называет себя дочерью Скотта, утверждает, что ее отец был не вооружен и читал книгу в ожидании школьного автобуса с его сыном.
По ее словам, перед тем как выстрелить в Скотта, полицейские применили электрошокер. Пока полиция не отреагировала на эти обвинения.
Беспорядки в Шарлотте начались спустя день после того как полицейские города Талса в Оклахоме признали, что застреленный ими в пятницу чернокожий Теренс Кратчер был безоружен.
В Оклахоме сотни людей также вышли на акцию протеста к зданию полицейского управления.