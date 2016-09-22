У берегов Египта затонула лодка с 600 нелегалами: спасатели извлекли тела 43 человек

00:32, 22 сентября 2016
Мир
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У побережья Египта перевернулась небольшая лодка, на борту которой находились почти 600 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Событие произошло в Средиземном море недалеко от поселка Бург Рашид в северной провинции Египта Бухейра.

В результате инцидента погибли 43 человека. В числе погибших есть женщины и дети. Спасателям удалось спасти из воды 154 человека, еще около 400 в настоящее время считаются пропавшими без вести.

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REUTERS

"Лодка утонула, поскольку перевозила недопустимое для ее характеристик количество людей. Она наклонился и мигранты упали в воду", - сообщил Reuters представитель сил безопасности Бухейри.

Переполненная нелегалами лодка перевозил выходцев из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта.

REUTERS

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