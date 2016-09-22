У берегов Египта затонула лодка с 600 нелегалами: спасатели извлекли тела 43 человек
00:32, 22 сентября 2016Мир
627 0
У побережья Египта перевернулась небольшая лодка, на борту которой находились почти 600 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу.
Мигранты в Средиземном море, иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Событие произошло в Средиземном море недалеко от поселка Бург Рашид в северной провинции Египта Бухейра.
В результате инцидента погибли 43 человека. В числе погибших есть женщины и дети. Спасателям удалось спасти из воды 154 человека, еще около 400 в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Читайте такжеЗа минувшие выходные у побережья Италии спасено около 3400 мигрантов
Спасенные мигранты, которые находились на перевернувшейся у берегов Египта лодке / REUTERS
"Лодка утонула, поскольку перевозила недопустимое для ее характеристик количество людей. Она наклонился и мигранты упали в воду", - сообщил Reuters представитель сил безопасности Бухейри.
Переполненная нелегалами лодка перевозил выходцев из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта.
Спасенные мигранты, которые находились на перевернувшейся у берегов Египта лодке / REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter