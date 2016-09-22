В Швеции обеспокоены ростом шпионской активности со стороны России

Об этом он сообщил министр в интервью изданию Svenska Dagbladet, передает Deutsche Welle.

В частности, Россия проявляет повышенную заинтересованность к военной сферы в Швеции.

"Я не могу вдаваться в детали, но в целом интерес к Швеции со стороны России повысился", - подчеркнул Гультквист, призвав быть особенно осторожными государственных служащих, военных и представителей некоторых компаний.

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Ранее издание писало, что после того, как на прошлой неделе стало известно об отправке для постоянной дислокации на шведский остров Готланд 150 военнослужащих, там активизировались россияне. Они под видом туристов обращались к шведским солдатам, пытаясь выведать у них информацию о том, к каким воинским частям они принадлежат.

Об активизации российских шпионов заявил командующий подразделения шведских войск на Готланде.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швеции появились сообщения о вероятных российских шпионов и информационно-пропагандистской деятельности, направленной против военнослужащих страны.

В частности, есть информация об инциденте в городе Лулео на севере Швеции, где россияне угрожали офицеру НАТО в местном баре, требуя от него информации о военных учениях, которые проводились в это время. Неизвестные шантажировали офицера, показывая ему фотографии семьи.