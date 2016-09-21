"Карма настигла": брошенная Энистон прокомментировала развод Джоли и Питта

Актриса Дженнифер Энистон, которая была замужем за Брэдом Питтом перед Анджелиной Джоли, не питает никакой неприязни к бывшему мужу, но это не говорит, что она не почуствовала чего-то похожего на удовлетворение, когда узнала о разрыве с Джоли. Об этом The US Magazine рассказали источники в окружении звезды.

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"Да, это карма настигла!" – обмолвилась 47-летняя актриса, обсуждая новости о бывшем муже.

"Она всегда догадывалась, что с ними в конце-концов что-то случится. Она не чувствовала, что Анджелина именно та, кто ему нужна. Она была для него слишком сложной. Он довольно простой парень", - рассказал собеседник издания.

Как сообщалось, Джоли подала документы на развод в понедельник, 19 сентября. Причиной такого шага указаны "непримиримые разногласия" между звездным супругами. СМИ писали, что Джоли была недовольна тем, как Питт справляется с родительскими обязанностями. Она просит суд оставить ей право опеки над шестью детьми, а Брэду позволить их посещать по выходным.

Также источники издания утверждают, что начало бракоразводного процесса не связано никоим образом с "третьими лицами". В свою очередь адвокат Джоли подтвердил AP информацию о разводе пары, отметив, что актриса сама подала заявление. А такое решение она приняла, по его словам, "для благополучия семьи".

Напомним, Джоли и Питт начали встречаться в 2004-м году, а поженились в августе 2014-го.