Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Актриса подала документы в понедельник, 19 сентября. Причиной такого шага указываются "непримиримые разногласия" между звездным супругами, передает TMZ.

По информации сайта, Джоли недовольна тем, как Питт справляется с родительскими обязанностями. Она просит суд оставить ей право опеки над шестью детьми, а Брэду позволить их посещать по выходным.

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Также источники издания утверждают, что начало бракоразводного процесса не связано никоим образом с "третьими лицами".

В свою очередь адвокат Джоли подтвердил AP информацию о разводе пары, отметив, что актриса сама подала заявление. А такое решение она приняла, по его словам, "для благополучия семьи".

BREAKING: Lawyer: Angelina Jolie has filed for divorce from Brad Pitt — The Associated Press (@AP) September 20, 2016

Напомним, Джоли и Питт начали встречаться в 2004-м году, а поженились в августе 2014-го.