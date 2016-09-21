Los Angeles Times: Следует наблюдать за Путиным в ООН, поскольку он усиливает роль России на Ближнем Востоке

Об этом пишут Трейси Уилкинсон и Брайан Беннетт в статье "Следует наблюдать за Владимиром Путиным в ООН, поскольку он усиливает роль России на Ближнем Востоке", опубликованной на сайте газеты Los Angeles Times.

Он формирует большую часть международной повестки дня – от киберпространства до Ближнего Востока, дестабилизирует Белый дом и его союзников, часто играет в догонялки, и обменивается комплиментами с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Путин "хочет восстановить влияние России в мире до такого масштаба, который был в советские времена", - сказал Клифф Купчан, эксперт по России и председатель Eurasia Group, организации по анализу рисков, базирующейся в Нью-Йорке и Вашингтоне.

За выступлением Путина в пятницу на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, самой большой из мировых арен, будут внимательно наблюдать, чтобы обнаружить возможные ключи к разгадке его планов и стремлений.

Военная интервенция Путина в Сирии год назад уже полностью изменила баланс сил в кровавой гражданской войне. Это спасло президента Башара аль-Асада, который, по мнению президента Обамы, должен был уйти, и теперь Россия все больше контролирует будущее Сирии.

Теперь Путин пытается вырвать у Вашингтона свою давнюю, практически исключительную роль посредника в израильско-палестинском конфликте.

Читайте такжеИзраиль: глава Палестинской автономии Аббас был агентом КГБ

Он пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса на переговоры в Москву в следующем месяце. Оба приняли приглашение. Белый дом пытался договориться о мирном соглашении, но не смог, а теперь остался в стороне.

"Он стремится использовать любые возможности, чтобы укрепить глобальную роль России и избежать всего, что может напоминать о потерях", - сказал Джеймс Коллинз, посол США в Москве с 1997 по 2001 год, ныне старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Несмотря на ослабленную отечественную экономику, Путин преуспел в своем стремлении снова сделать Россию мировой державой. Он неоднократно вмешивался там, где политика США не сработала, была неэффективной или ее не существовало, говорят аналитики.

Это помогает объяснить решение Путина об аннексии Крыма в 2014 году, и его военную поддержку пророссийских боевиков в бывшем советском государстве, которая дестабилизирует избранное правительство в Киеве. Эти шаги сделали его изгоем на Западе, но в России повысили его популярность до невероятного уровня.

Москва и Вашингтон сотрудничали во время проведения переговоров о знаковой ядерной сделке с Ираном, но тогда Путин разозлил Белый дом, усилив оборонные связи с Тегераном. В течение короткого времени российские бомбардировщики даже использовали иранскую военно-воздушную базу для нападений на оппозиционные силы в Сирии этим летом.

Читайте такжеThe Washington Post: США расследуют потенциальный тайный план России по срыву выборов в ноябре

Люди, которые провели определенное время с Путиным, говорят, что он действительно не любит и не доверяет Соединенным Штатам. Его отношение было сформировано тем, что он воспринимает как пренебрежение, например, расширение НАТО вплоть до границ России, которое поддерживают США.

Чиновники разведки США полагают, что Путин санкционировал кибератаки на политические институты и отдельные фигуры в США, так же, как американские спецслужбы тайно проводят цифровое наблюдение за российскими политическими лидерами.

Отличие состоит в неоднократной утечке электронной почты США, в том числе, масштабной хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии. Американские чиновники полагают, что Путин, который отрицает свою причастность к атакам, стремится подорвать веру в политическую систему США.

Сирия стала величайшим примером того, как возрождающаяся Россия Путина перехватывает инициативу. В Сирии расположена единственная военно-морская база России в иностранных водах, страна также является главным союзником Москвы на Ближнем Востоке.

В середине 2015 года, после четырех лет войны, у военно-воздушных сил Асада почти не было пилотов и боеприпасов, когда исламистские боевики и поддерживаемые США повстанцы выступили на северо-западный оплот Асада.

К сентябрю, разведка США считала, что власть Асада ослабевает. Ущерб, нанесенный его силам, можно было восполнить, но американские аналитики считали, что приближалась точка невозврата.

Путин оценил ситуацию аналогично, и решил отправить российские военные самолеты, бронетехнику и другие силы для поддержки армии Асада, сообщил чиновник США, который говорил о разведке на условиях анонимности.

Российские воздушные удары по оппозиционным силам, а также гражданским объектам, повысили моральный дух сил безопасности Сирии. Москва также помогала рассредоточить сухопутные войска из Ирана и Хезболлы, которые ослабили давление на Асада и позволили его войскам перевооружиться и перегруппироваться.

Когда силы Асада начали восстанавливать территорию, госсекретарь Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе договорились о прекращении огня в Сирии. Хрупкое соглашение позволяет России осуждать нарушения, что ставит ее на один уровень с США.

Военная авантюра Путина в Сирии покончила с дипломатической изоляцией России после аннексии Крыма два года назад.

Россия "действительно вмешалась в политический процесс на Ближнем Востоке так, как не делала со времен холодной войны", - сказал Дмитрий Горенбург, эксперт по России в CNA, некоммерческом аналитическом центре в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Читайте такжеРоссия применила в Сирии кассетные и фосфорные боеприпасы – турецкие СМИ

В Сирии, Москва дала понять, что "у нас есть союзники и, если они нуждаются в помощи, мы придем им на помощь", - сказал Горенбург.

Россия использовала войну, чтобы продемонстрировать свои достижения в области военной техники, от крылатых ракет до боеприпасов со спутниковой системой наведения. Она отводила авианосец, "Адмирал Кузнецов", от сирийского побережья, чтобы осуществить авиаудары и продемонстрировать свою способность развертывать истребители с моря.

Однако, помощь России Асаду имеет свои пределы. До сих пор Путин не хотел отправлять российскую авиацию для полномасштабной атаки, которая помогла бы отвоевать оплоты "Исламского государства" и оппозиции в восточной части Сирии.

Поэтому, Путин не решил большую головоломку о том, как положить конец боевым действиям, и кто мог бы управлять Сирией, заявил глава ЦРУ Джон Бреннан в ходе конференции по вопросам безопасности в июле.

"Путин играет в шашки, а на самом деле это пятимерная игра в шахматы", - сказал Бреннан.

"Я думаю, что он использовал грубую силу, неважно, говорим мы об Украине или о Сирии. И он надеется, что обломки упадут в нужном месте", - сказал Бреннан. "Теперь, я считаю, он в состоянии достичь определенного тактического прогресса, но только в рамках долгосрочных усилий; я по-прежнему ставлю на Соединенные Штаты".

Возможно, ободренный прогрессом в Сирии, Путин принялся за израильско-палестинский конфликт, дилемму, которая терзала поколения дипломатов.

В начале этого месяца, Путин отправил заместителя министра иностранных дел в Иерусалим, чтобы пригласить Нетаньяху и Аббаса на саммит в Москву. Даже если попытка не удастся, как ожидают аналитики, она ознаменует еще один вызов первенству США и станет еще одним этапом в продвижении России к статусу мировой державы.

"Эта инициатива отражает намерение России одержать верх на Ближнем Востоке и улучшить отношения с арабскими странами", - написали бывший израильский дипломат Цви Маген и генерал в отставке Уди Декель в анализе для Израильского Института исследований национальной безопасности. "В то же время, Россия хочет еще раз доказать, что она успешно выступает посредником в процессах, в которых Соединенные Штаты и Запад потерпели неудачу".