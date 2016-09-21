Два российских бомбардировщика были замечены в районе нападения на гуманитарную колонну в Сирии - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников американского правительства, которые ссылаются на данные разведки.

Собеседники издания заявили, что именно эти данные разведки позволили им прийти к выводу, что именно Россия несет ответственность за случившееся.

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Издание напоминает, что Россия отрицает причастность своих самолетов или самолетов войск Асада к обстрелу гуманитарной колонны.

Ранее CNN сообщал о том, что США пришли к предварительному выводу о причастности России к авиаударам по гуманитарному конвою ООН в Сирии. «Все доказательства приводят к такому заключению», — сказал источник издания.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо.

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Брайана, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.