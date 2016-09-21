Два российских бомбардировщика были замечены в районе нападения на гуманитарную колонну в Сирии - Reuters
Два российских бомбардировщика Су-24 находились в небе в районе и во время прохождения в Сирии гуманитарной колонны, по которой был нанесен авиаудар.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников американского правительства, которые ссылаются на данные разведки.
Собеседники издания заявили, что именно эти данные разведки позволили им прийти к выводу, что именно Россия несет ответственность за случившееся.
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Издание напоминает, что Россия отрицает причастность своих самолетов или самолетов войск Асада к обстрелу гуманитарной колонны.
Ранее CNN сообщал о том, что США пришли к предварительному выводу о причастности России к авиаударам по гуманитарному конвою ООН в Сирии. «Все доказательства приводят к такому заключению», — сказал источник издания.
Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо.
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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Брайана, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.
Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.