Обвиняемого в коррупции экс-спикера конгресса Бразилии лишили депутатского мандата

Как передает BBC, Кунья подозревается в сокрытии информации о наличии банковского счета в Швейцарии. Сам он отрицает все обвинения.

В мае верховный суд Бразилии принял решение о временном отстранении Куньи от должности председателя нижней палаты парламента и приостановке действия его депутатского мандата в связи с обвинениями в причастности к коррупции.

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Кунья был одним из главных сторонников импичмента президента Бразилии Дилмы Русеф. В конце августа верхняя палата национального парламента проголосовала за ее импичмент.