В Бразилии спикера конгресса обвинили в коррупции - BBC

Теперь ему грозит уголовное преследование по обвинению в получении взяток по контрактам для двух буровых судов, арендованных государственной нефтяной компанией Petrobras. Все обвинения он отвергает, передает BBC Украина.

Позже Верховный суд вынесет решение о том, следует ли лишить Эдуардо Кунью обязанностей спикера.

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Прокуроры обвинили политика в препятствовании расследованию крупного коррупционного скандала с участием Petrobras.

Господин Кунья прилагал усилия для того, чтобы объявить импичмент президенту Дилме Руссефф.