Москва празднует 859-летие (историческая справка)

Москва отпразднует сегодня свое 859-летие. И хотя дата не юбилейная, власти города решили устроить для жителей и гостей грандиозный праздник. Он должен стать своего рода "репетицией" перед торжествами в сентябре 2007 года, когда исполнится 860 лет с момента первого упоминания о Москве в летописи.

Как сообщает NEWSru, праздник по традиции начался на Тверской площади. Здесь, у подножия памятника основателю "града Москова" Юрию Долгорукому, прошло театрализованное представление "Дорогая моя столица", в рамках которого зрителям напомили об истории города, основных вехах его развития.

Всего в Москве пройдет более 3 тысяч различных мероприятий: от крупных концертов в центре до выступлений коллективов творческой самодеятельности в парках и дворах.

Наиболее интересными из крупных праздничных площадок власти называют светомузыкальное фонтанное шоу на Васильевском спуске, концерт звезд эстрады на Театральной площади, где все песни артисты будут исполнять вживую, протестуя против использования фонограммы на концертах.

Грандиозный концерт планируется и на Лубянской площади.

Завершится праздник грандиозным фейерверком в акватории Москва-реки, а также лазерным шоу, которое будет проводиться на Софийской набережной.

Справка. Москва основана на Боровицком холме. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1147 г., где говорится о приглашении князем Юрием Долгоруким князя Святослава: "приди ко мне брате в Московь", т.е. название города было приведено в косвенном падеже. Современные исследователи считают, что форма именительного падежа названия города была Москы. Название Москва установилось лишь в XIV в.

Попытки объяснения названия города предпринимаются с XVII в. Очевидна первичность гидронима Москва: уже в литературном памятнике XVI в. сообщалось, что "Москва-град по имени реки, текущей под ним". В настоящее время широкое распространение получила балтийская гипотеза происхождения названия реки, согласно которой реконструируются варианты исходной балтийской формы названия: Mask-(u)va, Mask-ava или Mazg-ava, позволяющие связывать гидроним с понятием "топь, грязь" и "извилистость". Обе мотивировки вполне реалистичны: река начинается в болоте (Москворецкая Лужа или Старково болото), и напротив Боровицкого холма, где возник город, лежат известные урочища Болото и Балчуг (тюркское "болото, грязь"); велика и извилистость реки, особенно на участке Лужники - Нагатино.

В первой половине XIII в. стала центром удела. Разорена зимой 1237-1238 монголо-татарами, вскоре восстановлена.

С конца XIII в. центр самостоятельного княжества. Около 1326 г. в Москву из Владимира перенесена резиденция митрополитов Русской православной церкви. Город становится политическим и духовным центром Руси.

В 1712 г. столица перенесена в Санкт-Петербург. С 1708 г. центр Московской губернии. С 12 марта 1918 г. столица РСФСР. С декабря 1991 г. - столица Российской Федерации.

“Мой город”