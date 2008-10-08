Испания: наша банковская система прочная и стабильная

01:28, 08 октября 2008
Мир
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Но спецфонд в 30-50 млрд евро нужен

Испанское правительство намерено в ближайшее время создать специальный фонд для поддержки отечественной экономики в условиях нарастающего мирового финансового кризиса, заявил во вторник премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро на пресс-конференции в резиденции "Ла Монклоа", которая транслировалась на официальном сайте в прямом эфире.

"Речь не идет об антикризисном фонде. Наша банковская система прочная и стабильная. Речь идет о фонде - от 30 до 50 миллиардов евро, который бы обеспечил возможности дальнейшего финансирования нужд граждан и предприятий", - отметил Сапатеро.

Этот фонд будет гарантирован государственной казной и включит в себя только "здоровые" вклады, без риска и с доверием.

Сапатеро подтвердил, что после состоявшейся во вторник встречи министров экономики и финансов 27 стран-участниц Евросоюза, договорившихся повысить объем средств гарантируемого возврата по вкладам до как минимум 50 тысяч евро, Испания решила поднять этот уровень минимум до 100 тысяч евро.

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