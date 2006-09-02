Москва празднует День города в условиях повышенной тревоги

День города в Москве в нынешнем году будет отмечаться в течение только одного дня - 2 сентября. Обычно праздничные мероприятия продолжаются в столице в течение первых двух выходных дней сентября. Однако в 2006 году День города выпадает на 3 сентября, объявленное в России Днем солидарности в борьбе против терроризма. Кроме того, 3 сентября является и годовщиной трагедии в Беслане.

В связи с этим все развлекательные мероприятия, относящиеся к празднованию Дня города, будут проходить только в субботу, 2 сентября, под главным девизом "Москва - Город музыки и света". Обеспечивать правопорядок на улицах будут более 15 тыс. сотрудников милиции.

В преддверии Дня города усилен паспортный контроль граждан, прибывающих в Москву из ближнего и дальнего зарубежья. Кинологи с собаками обследуют все места проведения праздничных мероприятий. Всего 2 сентября будут задействовано 200 кинологов и 200 всадников конной милиции. Перед местами проведения праздничных мероприятий будут организованы контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

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