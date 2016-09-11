В России сегодня отмечали День трезвости

Об этом сообщает ТАСС.

Праздник был учрежден в 1911 году, тогда по всей стране закрывались винные лавки и запрещалась продажа алкогольных напитков. В некоторых регионах в День трезвости законодательно запрещена продажа алкогольных напитков.

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Совместно с Минздравом России РПЦ проводит в разных регионах страны различные тематические конференции, семинары, спортивные и другие мероприятия, а также крестные ходы. В храмах проходит молебен об алкоголезависимых и о сохранении трезвого образа жизни, при желании верующие дают обеты трезвости.

Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин в преддверии праздника призвал известных людей не стесняться демонстрировать личный пример трезвого образа жизни и рассказывать о его преимуществах.

"Конечно, все мы понимаем, что одними ограничениями и запретами невозможно добиться стабильных и долгосрочных результатов – необходим личный пример трезвой жизни", – отмечает Доронкин.

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"Задача праздника – показать, что можно жить трезво радостно. Хотелось бы, чтобы День трезвости также дал возможность подумать человеку, не является ли его употребление алкоголя проблемным, не пора ли ему остановиться", – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях во время затянувшихся переговоров по Сирии в Женеве Госсекретарь США Керри прислал главе МИД РФ Лаврову и его команде пиццу. В свою очередь, Лавров угостил журналистов водкой.

"Лавров отнес ее (пиццу - Ред.) журналистам. Журналисты (не наши) попросили к ней водку. Лаврова долго просить не пришлось - с собой было", - рассказала представитель МИД России Мария Захарова.