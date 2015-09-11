В эту пятницу россияне отмечают День трезвости

В России сегодня отмечают День трезвости, пишет Эхо Москвы.

Различные мероприятия, посвященные теме здорового образа жизни, проходят во многих городах РФ.

В столице проходит акция "Москва-трезвый город". Помимо конкурсов, россияне смогут получить консультации специалистов не только по лечению алкоголизма, но и по методикам борьбы с курением и игроманией.

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Посетителям также предложат оставить в специальной «Белой книге» свои предложения по запрету продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в жилых домах. Как сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения, на специальной площадке гости смогут научиться делать безопасное «селфи», а также поучаствовать в фото-акции «Я - житель трезвого города».

Мероприятия, связанные с темой отказа от вредных привычек, запланировані и в других регионах. Например, в Чите наркологи, волонтеры и студенты будут обсуждать проблему пьянства в регионе.

Впервые День трезвости в России отметили еще в 1911 году.