У храма сикхов в Англии задержаны 55 человек с холодным оружием

По сведениям полиции, группа мужчин-сикхов, вооруженных ножами и мечами, попытались проникнуть в помещение храма Сахиб в городе Лемингтон-Спа рано утром в воскресенье, пишут Русская служба Би-Би-Си.

Бывший казначей храма Джатиндер Сингх Бирди сообщил, что в храме должна была пройти церемония заключения смешанного брака.

У помещения храма размещены полицейские патрули.

Глава местной полиции Дэвид Гарднер сообщил, что столкновения стали результатом эскалации местного конфликта. По его словам, конфисковано большое число единиц холодного оружия, однако о травмах ничего не сообщается.

Среди конфискованного оружия - несколько церемониальных кинжалов "кирпан", которые должны носить при себе мужчины-сикхи.

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Сикхская организация Sikh 2 Inspire взяла на себя ответственность за "мирные протесты" в связи с церемонией в храме. В ее заявлении говорится, что применение вооруженных полицейских против "мирных демонстрантов" свидетельствует о непонимании полицией сикхских обычаев и религии.

По словам бывшего казначея храма, некоторые члены сикхской общины в городе возражают против проведения в храме церемоний смешанных браков.

Это уже не первый случай протестов сикхов против проведения церемоний заключения смешанных браков в сикхских храмах.

Сикхский совет придерживается той позиции, что религиозная брачная церемония, известная под названием Ананд Карадж, должна быть достоянием исключительно сикхов.