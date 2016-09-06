Amnesty International призывает освободить российского блогера, который "охотился на покемонов" в храме

Правозащитники назвали это посягательством на право человека свободно выражать свои мысли и призвали власти России немедленно освободить Соколовского, пишет Радио Свобода.

Ранее 5 сентября сообщалось, что блогер Руслан Соколовский, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти после «охоты» на покемонов в храме, обжаловал свой арест.

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3 сентября суд Екатеринбурга арестовал Соколовского на два месяца после публикации им в социальных сетях видео, на котором он играет в Pokemon GO в городском «Храме-на-Крови». В Следственном комитете России заявили, что преследование Соколовского связано не с «охотой» на покемонов, а с оскорбительным, как утверждается, содержанием видеоролика.

Как сообщал УНИАН, российский блогер Руслан Соколовский на своем канале в YouTube опубликовал видео, где он ловит покемонов во время службы в одном из храмов Екатеринбурга. Впоследствии видео набрало более полумиллиона просмотров, а его автор был арестован на два месяца.