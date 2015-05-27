Ватикан о легализации однополых браков в Ирландии: "это поражение человечества"
09:17, 27 мая 2015Мир
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Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает легализацию однополых браков в Ирландии "поражением человечества".
REUTERS
"Я очень расстроен результатом (референдума) — церковь должна активизировать свои усилия, чтобы донести это сообщение. Я на самом деле думаю, что мы должны говорить об этом не только как о поражении христианских принципов, но также как о поражении человечества", — заявил кардинал, сообщает Росбалт по информации Financial Times.
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Напомним, в Ирландии в минувшую пятницу на конституционном референдуме за легализацию однополых браков проголосовали 62,1% населения, 37% были против.
Ранее в странах ЕС подобные решения принимались на уровне национальных парламентов.
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