Конгресс США поддержал закон, позволяющий родственникам жертв 9/11 подавать в суд на Саудовскую Аравию

9 сентября законопроект, позволяющий американцам судиться с Эр-Риядом, поддержала палата представителей США, сообщает Русская служба Би-би-си.

Сенат единогласно поддержал законопроект в мае этого года.

В Белом доме заявили, что президент США Барак Обама не изменил своего намерения наложить вето на этот закон.

Однако конгресс США может не допустить наложения вето, если документ поддержат две трети всех членов палаты представителей и сената.

Белый дом уже заявлял, что у президента Барака Обамы есть ряд серьезных вопросов к этому законопроекту, в связи чем очень сложно представить, что президент подпишет закон в его нынешнем виде. По словам Обамы, если американцы хотят получить возможность судиться с Эр-Риядом, то потом они не должны будут удивляться встречным искам со стороны Саудовской Аравии.

Хотя в законопроекте не называется какая-либо конкретная страна, которая могла бы стать потенциальным ответчиком, Эр-Рияд ранее пригрозил, что в случае принятия этого закона может отказаться от многомиллиардных инвестиций в экономику США.

Власти Саудовской Аравии неоднократно отрицали какую-либо роль их страны в нападениях на США 11 сентября.

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Теории о причастности королевства к событиям 11 сентября породил тот факт, что 15 из 19 террористов, обрушивших в тот день угнанные авиалайнеры на американские города, оказались гражданами Саудовской Аравии.

Родные погибших пытались засудить членов королевской семьи Саудовской Аравии, саудовские банки и благотворительные организации, которые подозреваются в финансировании исламистов. Однако эти попытки оказались безуспешными, поскольку американский закон 1976 года предоставляет другим государствам значительный иммунитет от американских судебных исков.

Законопроект предусматривает, что такая неприкосновенность больше не будет предоставляться иностранным государствам, несущим ответственность за теракты, в результате которых американцы погибли на территории США.

В поддержку этой законодательной инициативы ранее высказывалась кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.