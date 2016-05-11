После парада в Приднестровье Молдова обвинила РФ в нарушении международного права

В распространенном 10 мая заявлении министерства иностранных дел Молдовы говорится, что присутствие России на параде в Тирасполе "является нарушением обязательств Российской Федерации, а также принципов и норм международного права", передает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур отметил, что его страна просила российскую сторону, чтобы 1500 российских военнослужащих, дислоцированных в Приднестровье, не принимали участие в параде по случаю победы над Германией во Второй мировой войне.

Читайте такжеМолдова выразила России "обеспокоенность", узнав о призыве приднестровцев в российскую армию

Как сообщал УНИАН, около 200 солдат США прибыли в Молдову 2 мая для проведения военных учений, которые продлятся более двух недель. В них примут участие около 165 молдавских военных.