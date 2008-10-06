Анна Политковская незадолго до смерти видела своего убийцу в лицо. «Новая газета» в следующем номере публикует интервью со следователем Петросом Гарибяном, который рассказал некоторые подробности дела об убийстве журналистки. Выясняется, что убийцы несколько раз репетировали преступление. Камера наружного наблюдения зафиксировала момент, когда Анна Политковская выходила из подъезда, киллер держал дверь и столкнулся с ней лицом к лицу. По словам Гарибяна, преступление готовилось в спешке. Все делалось по принципу «быстрей-быстрей». Но кто был заказчиком убийства, по-прежнему неизвестно, хотя, Гарибян признался, что подозреваемые есть. Это некая группа лиц. Других подробностей следователь не сообщил.

Эхо Москвы