Кондолизза Райс проведет переговоры с президентом Казахстана
10:39, 05 октября 2008Мир
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О сотрудничестве, ОБСЕ и демократии
Госсекретарь США Кондолизза Райс сегодня проведет в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими руководителями страны.
Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, подготовка Казахстана к председательству в ОБСЕ, намеченному на 2010 г., передает радиостанция "Свобода".
Госсекретарь намерена также затронуть вопросы соблюдения прав человека и укрепления демократии в Казахстане.
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