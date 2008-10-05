Кондолизза Райс проведет переговоры с президентом Казахстана

Госсекретарь США Кондолизза Райс сегодня проведет в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими руководителями страны.

Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, подготовка Казахстана к председательству в ОБСЕ, намеченному на 2010 г., передает радиостанция "Свобода".

Госсекретарь намерена также затронуть вопросы соблюдения прав человека и укрепления демократии в Казахстане.