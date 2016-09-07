В Афганистан впервые в истории прибыл поезд из Китая

Товарный состав, который вез в основном оборудование, проехал через территории Казахстана и Узбекистана, передает Би-би-си.

На пути у него были столица Таджикистана Душанбе, а также узбекские города Самарканд и Бухара.

Назад в Китай поезд увезет различные афганские товары, например, сушеные фрукты, шафран и мрамор.

В Афганистане поезд встречали тепло, на вокзале собрались жители города.

Китай активно инвестирует в развитие торговых маршрутов в Центральной Азии. Для Афганистана этот железнодорожный маршрут также важен, так как является альтернативой для портов Пакистана.

Китайские СМИ передают, что ежемесячно по этому маршруту будут ходить два поезда.