Меркель заявила о прогрессе в преодолении кризиса мигрантов

Это заявление канцлер Германии Ангела Меркель сделала во время выступления в Бундестаге в ходе дебатов по бюджету, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Ситуация сегодня гораздо лучше, чем год назад. Однако, конечно, нужно еще многое сделать", - сказала канцлер.

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По ее словам, в течение последнего времени приняты важные решения для сокращения количества мигрантов в длительной перспективе. Кроме того, в Германии были ускорены бюрократические процедуры и улучшено законодательство в отношении мигрантов. Меркель также отметила повышение уровня внутренней безопасности, в том числе благодаря расширению штата полиции.

Глава немецкого правительства также отметила, что соглашение в отношении мигрантов между ЕС и Турцией должно стать образцом для подобных соглашений с другими странами. "Соглашение с Турцией является моделью для следующих таких соглашений", - сказала Ангела Меркель. Речь идет, в частности, о соглашениях с Египтом, Ливией, Тунисом и другими странами, "чтобы контрабандисты и перевозчики беженцев не могли ставить нас в невыгодное положение".

Как сообщалось, на полях саммита Большой двадцатки (G20) Меркель в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на положительное решение проблемных вопросов относительно соглашения с Анкарой.