Власти Германии начали обучать сирийских беженцев строительству

Официально старт проекту в четверг дали министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и директор Федерального агентства по трудоустройству Германии Франк-Юрген Вайзе, сообщает Русская служба Би-би-си.

Занятия начались ранее на этой неделе. Программа обучения будет длиться 12 недель, в течение которые военные эксперты будут обучать 120 беженцев навыкам инженерных и строительных работ.

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В Германии надеются, что эти навыки пригодятся беженцам, когда они вернутся в Сирию. Фон дер Ляйен объяснила, что для восстановления Сирии нужны "больше, чем просто новые камни", для этого понадобятся люди с разнообразными навыками.

При этом власти Германии надеются, что даже в случае, если беженцы решат не возвращаться в Сирию, их навыки пригодятся в ФРГ и помогут им быстрее встроиться в общество.

В прошлом году в Германию прибыли более миллиона беженцев. В этом году, по оценке федерального ведомства по делам миграции и беженцев, приток снизится до 300 тысяч человек.