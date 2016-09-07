Пентагон анонсировал встречу с важными партнерами из Украины, Израиля и Турции

"В Лондоне я проведу двусторонние встречи с очень важными партнерами из Турции, Украины и Израиля. И у меня есть много тем, чтобы обсудить их с каждым из них", — цитирует его пресc-служба оборонного ведомства США, пишет ТСН.ua.

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Согласно сообщению, журналисты спросили у Картера, как повлияет Brexit на сохранение санкций против России и на роль Британии в давлении на эту страну. Он ответил, что Великобритания была убежденным сторонником Минского процесса.

"Даже если Великобритания не будет членом (ЕС - УНИАН), я надеюсь, что государство будет продолжать использовать свое влияние не в качестве представителя (ЕС - УНИАНН), а как член европейской семьи,.. потому что Минск имеет важное значение", - подчеркнул он.