Эхо Brexit: в Шотландии объявили о старте "дебатов о независимости"

По словам Стерджен, национальное обсуждение даст возможность оценить целесообразность проведения нового референдума о независимости Шотландии, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Глава шотландского правительства утверждает, что "сейсмические изменения", которые наступили после британского голосования за Brexit требуют новой дискуссии о будущем Шотландии.

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"Чтобы убедиться, что голос каждого в Шотландии звучит в наше время перемен, я сегодня объявляю о начале крупнейших в истории Шотландии дебатов о будущем", – заявила шотландский премьер.

"Во время дебатов нужно также рассмотреть и независимость Шотландии", – добавила она.

На историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.