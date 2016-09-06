ЮНЕСКО: все дети Земли получат школьное образование только в 2059 году

К такому выводу пришли авторы доклада ЮНЕСКО относительно глобального состояния образования на 2016 год, передает украинская редакция "Немецкой волны". Кроме этого, только в 2042 году все дети планеты начнут получать начальное школьное образование.

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Специалисты Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры отметили, что надеяться на равный доступ всех детей планеты к профессиональному или полному среднему образованию можно будет не ранее 2084 года, говорится в докладе ЮНЕСКО.

По данным ООН, в мире 758 млн людей в возрасте старше 15 лет не умеют читать и писать. Это соответствует 14% мирового населения этой возрастной группы.

Напомним, что концепция устойчивого развития ООН предполагает равные шансы для всех детей Земли на получение полноценного и качественного образования до 2030 года.