В результате стрельбы на карнавале в Нью-Йорке погибли два человека

Об этом сообщает CBS New York со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в районе Бруклин во время карнавала карибской культуры. Неизвестный открыл огонь по собравшимся людям.

В результате стрельбы погибли 20-летний молодой человек и 22-летняя девушка. Еще четверо человек получили ранения и двое - травмы.

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В настоящее время полиция устанавливает причины нападения и разыскивает злоумышленников, а также выясняет, связаны ли эти случаи, произошедшие на разных улицах, между собой.

Телеканал отмечает, что в этом году карнавал проходил при усиленных мерах безопасности. Власти города привлекли к охране правопорядка 34 тыс. полицейских, однако такие меры не позволили предотвратить инциденты.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио добавил, что власти американского города провели «большую работу по обеспечению безопасности карибского карнавала», но отметил, что «еще больше работы лишь предстоит сделать».