Мэй: Британия не будет проводить еще один референдум по членству в ЕС

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Гуанчжоу (Китай) перед началом саммита "Большой двадцатки".

"Да, Brexit действительно означает выход Британии из ЕС. 23 июня народ Соединенного Королевства проголосовал, чтобы Великобритания покинула Европейский Союз. Правительство уважает это решение, и мы уважаем пожелания людей, и мы реализуем это на практике. Поэтому второго референдума не будет", - сказала Мэй.

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"Соединенное Королевство покинет Европейский Союз", - подчеркнула она.

Также Мэй отметила, что, несмотря на выход из ЕС, Британия будет рассматривать новые возможности для создания торговых отношений по всему миру.