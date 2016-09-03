В Самарканде похоронили президента Узбекистана Каримова (фото)

В Самарканде похоронили первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Читайте такжеУзбекистан прощается с президентом, который руководил страной более четверти века (фото, видео)

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, траурная церемония началась после обеда у мечети "Тилля Кори" на площади Регистан. Здесь муфтий Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов прочитал заупокойную молитву (джаназ-намаз), на которой присутствовали несколько тысяч мужчин.

После чего тело Каримова, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения, на историческое кладбище Шахи-Зинда.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Узбекистане официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. С 3 сентября в стране в связи с кончиной главы государства объявлен трехдневный траур.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования узбекскому народу в связи со смертью главы государства.