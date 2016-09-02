Узбекистан официально подтвердил факт смерти Каримова

Обэтом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой сайт правительства страны.

В тоже время сейчас есть проблемы с доступом как на сайт правительства Узбекистана, так и на сайт президента страны.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2016 года стало известно о том, что Каримова госпитализировали. На следующий день его дочь Лола Каримова-Тилляева рассказала, что у лидера Узбекистана произошло кровоизлияние в мозг.

Вечером 29 августа СМИ впервые сообщили о смерти Каримова, однако официальные власти Узбекистана отрицали эту информацию.

При этом власти Узбекистана отменили официальные торжества по случаю Дня независимости республики, запланированные на 1 сентября.

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31 августа на сайте президента Узбекистана появилось поздравление с Днем независимости от имени Каримова, а утром 2 сентября власти страны официально сообщили о "критическом состоянии" здоровья их лидера.

После этого агентство Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах сообщило о смерти Каримова.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде Узбекской ССР.

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В 1960 году окончил Среднеазиатский политехнический институт в Ташкенте по специальности "инженер-механик", после чего работал по специальности сначала на заводе "Ташсельмаш", а потом на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

В 1966 году перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где прошел путь от главного специалиста до первого заместителя председателя Госплана республики.

В 1967 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства и получил специальность "экономист".

Первый крупный государственный пост Каримов получил в 1983 году, когда он стал министром финансов Узбекской ССР.

23 июня 1989 года Каримов был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР, а 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР избран Президентом Узбекской ССР. Каримов бессменно оставался руководителем страны вплоть до самой своей смерти.

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Каримов стал главой государства, в котором клановые связи играют огромную роль. С самого начала президент Каримов начал строить жесткую вертикаль власти, опираясь на силовиков. Любые попытки дестабилизации ситуации в стране жестко пресекались.

Так, в 2005 году он подвергся резкой критике западных международных организаций после событий 12-13 мая в узбекском городе Андижан, где правительственные войска открыли огонь по мирным жителям, которые требовали немедленного проведения социально-политических и экономических реформ.

В то же время, во времена Каримова русский язык постепенно исчез из обихода, а российские кадры сменились национальными.

При этом популярность Каримова как президента всегда оставалась высокой – на выборах он набирал около 90% голосов.