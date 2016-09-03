Тело президента Узбекистана отправили в родной город, где сегодня состоятся похороны (фото)

Гроб с телом президента Узбекистана Ислама Каримова, о смерти которого было объявлено накануне, отправлен самолетом из Ташкента в его родной город Самарканд, где в субботу состоятся похороны.

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В связи с кончиной лидера, бессменно руководившего страной более четверти века, в Узбекистане объявлен трехдневный траур.

Вдоль улиц, по которым двигался траурный кортеж, с раннего утра выстроились люди, забрасывавшие автомобили цветами, сообщает Русская служба Би-би-си.

В аэропорту Ташкента кортеж встретили более тысячи человек. Гроб с телом Каримова был накрыт белым покрывалом и национальным флагом страны.

Воздушное пространство над Самаркандом закрыто для гражданских рейсов с пятницы, самолеты перенаправляются в Ташкент.

Согласно официальной информации, смерть 78-летнего президента констатировали 2 сентября в 20:55 по местному времени (15:55 по Гринвичу), то есть приблизительно за час до объявления о его кончине.

Причиной смерти названо "острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), приведшее к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности".

Согласно конституции Узбекистана, президентские полномочия временно принял председатель сената Нигматулла Юлдашев. Вместе с тем, комиссию по организации похорон возглавил премьер Шавкат Мирзиёев, которого аналитики называют самым вероятным преемником покойного лидера.